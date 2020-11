Business news: Bolivia-Russia, presidente eletto Arce promette di recuperare relazioni con Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto della Bolivia, Luis Arce, ha assicurato che chiusa la parentesi del governo "ad interim" guidato dalla conservatore Jeanine Anez, intende riprendere e rilanciare le relazioni con la Federazione Russa. "Quello che faremo, non appena ci saremo insediati al governo, è ristabilire le relazioni, tornare e portare avanti quello che stavamo facendo", ha detto Arce in un'intervista all'agenzia russa "Sputnik". L'ex ministro delle Finanze dei governi di Evo Morales ha ricordato i "molti progetti" aperti tra i due paesi. "Abbiamo iniziato con il tema della medicina, connesso a quello dell'energia nucleare, ma ne esistono anche altri, come per esempio la tecnologia in campo agroalimentare, delle comunicazioni e altre che l Russia ci può fornire", ha detto Arce non escludendo cooperazione anche nei settori siderurgici e del turismo. (Res)