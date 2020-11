Elezioni presidenziali in Moldova, Dodon vince il primo turno con il 40,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato uscente moldavo, Igor Dodon, si è aggiudicato il primo turno delle elezioni presidenziali moldave che si sono tenute oggi. Secondo quanto emerge dai primi exit poll, la leader del Partito azione è solidarietà (Pas) ed ex premier Maia Sandu si è attestata al secondo posto con il 34,6 per cento delle preferenze. Al terzo posto si è classificato il leader del Partito Nostru, Renato Usatii, che ha accumulato l'11,6 per cento dei voti.Le elezioni presidenziali moldave sono state libere e democratiche, ha detto Dodon dopo la chiusura dei seggi. "In qualità di presidente e candidato alla presidenza, voglio ringraziare tutti i dipendenti delle agenzie governative, la Commissione elettorale centrale (Cec), gli uffici elettorali, e voglio ringraziare le forze dell'ordine che hanno assicurato elezioni libere e democratiche. Siete riusciti a organizzare le votazioni nel modo migliore, anche se ci sono ancora un paio d'ore di lavoro di conteggio dei voti", ha detto Dodon in un briefing con la stampa.(Rob)