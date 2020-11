Business news: Brasile, ministro Economia Guedes, accordi politici ostacolano le privatizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha affermato che "accordi politici" ostacolano il programma di privatizzazioni promosso dal governo del presidente Jair Bolsonaro. "Finora non siamo stati in grado di privatizzare le aziende. Ci sono accordi politici che lo rendono difficile, c'è una mentalità culturale sbagliata", ha detto il ministro nel corso di un evento promosso dall'Accademia brasiliana di diritto costituzionale. "Il presidente ha chiesto privatizzazioni, ma per qualche ragione, l'ingranaggio della politica non ha permesso che queste privatizzazioni fossero portate avanti". Per Guedes, le privatizzazioni non erano una priorità all'inizio del mandato perché il governo ha concentrato gli sforzi sull'approvazione della riforma delle pensioni e ha mantenuto la sua attenzione sulla riforma dell'assetto federale. Con l'inizio della pandemia del nuovo coronavirus, inoltre il governo è stato costretto a dedicarsi alla crisi economica e sanitaria generata dalla diffusione del virus. (Res)