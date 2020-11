Business news: a settembre Brasile è stato terzo esportatore petrolio greggio in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha raggiunto a settembre la posizione di terzo fornitore di petrolio greggio in Cina. Nel periodo sono state vendute a Pechino 4,6 milioni di tonnellate di greggio, con un incremento del 51,6 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo riferisce il portale "Petronoticias" citando dati dell'Amministrazione generale delle dogane della Cina. Complessivamente nei primi nove mesi dell'anno, il Brasile ha esportato in Cina 33,7 milioni di tonnellate di petrolio, con un aumento del 15,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. superando così l'Iraq scivolato al quarto posto. A settembre, il principale esportatore di petrolio per Pechino è stata l'Arabia Saudita, scalzando la Russia, scivolata al secondo posto. Il mese scorso gli arabi hanno esportato in Cina 7,8 milioni di tonnellate del prodotto, mentre la Russia ha inviato 7,5 milioni di tonnellate di greggio. (Res)