Georgia: opposizione blocca traffico di fronte al Parlamento

- Il traffico automobilistico su viale Rustaveli, a Tbilisi, è ancora bloccato dopo che alcuni manifestanti hanno deciso di montare delle tende per trascorrere la notte di fronte alla sede del Parlamento georgiano. È quanto riferito da alcuni dimostranti rimasti sul posto per contestare l’esito delle elezioni parlamentari svoltesi ieri e vinte dal partito di governo Sogno georgiano. "La fase attiva della manifestazione è finita, ci sono meno persone, ma vogliamo ricordare a tutti che le nostre proteste saranno quotidiane. Per quanto riguarda le tende, siamo riusciti a installarne diverse. I manifestanti vi passeranno la notte", ha detto ai un sostenitore del Movimento nazionale, schieramento all'opposizione uscito sconfitto dalle consultazioni. Gli oppositori hanno promesso di continuare le proteste per chiedere nuove elezioni visto che considerano illegittimi i risultati pubblicato oggi dalla Commissione elettorale centrale. (Rum)