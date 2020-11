Germania: Cdu, accordo tra candidati alla presidenza su congresso, sarà a metà gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione cristiano-democratica (Cdu) terrà il congresso per eleggere il suo nuovo presidente a metà di gennaio prossimo. Le modalità del voto verranno stabilite in seguito. È quanto concordato dai candidati all'incarico: Friedrich Merz, esponente della destra della Cdu, Armin Laschet, primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, e Norbert Roettgen, presidente della commissione Affari esteri del Bundestag. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, i tre candidati alla guida della Cdu hanno presentato l'accordo alla dirigenza della formazione, che ora dovrà approvarlo formalmente. A dare l'annuncio su Twitter è stato il segretario generale della Cdu, Paul Ziemiak, che ha definito l'intesa tra Merz, Laschet e Roettgen “un forte segno di unità” nel partito. Previsto a Stoccarda dal 3 al 5 dicembre prossimo, il congresso della Cdu è stato annullato il 26 ottobre scorso a causa della pandemia di coronavirus. Comunicando questa scelta, la presidente dimissionaria dei cristiano-democratici, il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, aveva rinviato ogni decisione sul congresso al 16 gennaio prossimo. Favorito nei sondaggi per la presidenza della Cdu, Merz aveva duramente criticato il rinvio della riunione, accusando “l'establishment” del partito di ordire un complotto nei suoi confronti per impedirgli di vincere. Kramp-Karrenbauer ha replicato con altrettanta decisione, negando le accuse di Merz, a cui ha di fatto dato del cospirazionista. (Geb)