Algeria: chiusi seggi elettorali per referendum costituzionale

- Sono terminate alle 19 (ora locale) le operazioni di voto per il referendum costituzionale in Algeria. I seggi avevano aperto questa mattina intorno alle ore 8 con una serie di misure di sicurezza per contenere la diffusione del coronavirus. Proprio a causa dei timori dei contagi l’affluenza si è attestata intorno al 13 per cento secondo i dati diffusi dall’Autorità elettorale indipendente. Le operazioni di voto per la revisione della costituzione in corso in Algeria sono state sospese anticipatamente prima di mezzogiorno su tutto il territorio del dipartimento di Béjaia a circa 160 chilometri a est di Algeri, a seguito di una serie di azioni da parte di giovani manifestanti intenzionati a ingaggiare scontri con le forze dell’ordine. Secondo il quotidiano elettronico "Algeria 1" anche nel dipartimento di Bouira, i seggi elettorali nei comuni di Ath Laaziz, Haizer, Ain Turk, Bechloul, Ath Leqsar, M'chedallah, Chaabet Brahem, Ahnif, Raffour, Chorfa, Aghbalou, Saharidj e Ath Mansour sono state chiusi a seguito di scontri tra giovani manifestanti e polizia. In alcuni centri sono stati registrati atti di saccheggio e distruzione di urne. Mentre negli altri comuni di Bouira è prosegue regolarmente. Inoltre, nel dipartimento di Tizi Ouzou tutti i seggi elettorali aperti al mattino nei comuni di Agouni Gueghrane, Ath Zemenzer e Draa el Mizan sono stati chiusi per motivi di sicurezza e solo 22 sono rimasti aperti nella municipalità di Tizi. (segue) (Ala)