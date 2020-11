Algeria: chiusi seggi elettorali per referendum costituzionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità algerine attribuiscono grande importanza al nuovo testo, considerato un passo importante per portare il Paese fuori dall'attuale situazione economica e sociale, mentre la popolazione è ancora in attesa di soluzioni concrete ai suoi problemi quotidiani. Il presidente Abdelmadjid Tebboune ha affermato in questi mesi che la nuova Costituzione è conforme ai requisiti per la costruzione di uno Stato moderno e soddisferà le richieste del movimento popolare “Al Hirak”, che ha spinto l'ex presidente Abdelaziz Bouteflika a dimettersi l'anno scorso. (segue) (Ala)