Business news: Brasile, Banca centrale registra record delle rimesse di dollari a settembre

- A settembre, il Brasile ha registrato l'ingresso di 293 milioni di dollari in rimesse, quota che - nel mese - non si raggiungeva dal 1995. Lo riferisce la Banca centrale (Bc) secondo cui la voce è risultata gonfiata dall'apprezzamento del dollaro statunitense e dalla crisi economica nel paese. "Poiché la persona all'estero che invia denaro ai suoi parenti in Brasile sa che la stessa quantità di dollari che invia rappresenterà sempre una quantità maggiore, potrebbe avere un incentivo ad aumentare questo flusso di dollari", ha detto il capo del dipartimento di statistica della Bc, Fernando Rocha. A settembre 2019, i trasferimenti erano stati pari a 248 milioni di dollari. Complessivamente nei primi nove mesi dell'anno inviati in Brasile 2,4 miliardi di dollari, con un aumento dell'11,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. La maggior parte dei trasferimenti che arrivano in Brasile provengono da Stati Uniti (147,2 milioni di dollari), Regno Unito (57 milioni) Portogallo (17 milioni), Spagna (9,8 milioni), Italia (7,7 milioni) e Giappone (7,6 milioni). Il paese amazzonico, in termini di contagi e vittime tra i più penalizzati dalla crisi sanitaria del nuovo coronavirus, ha chiuso il secondo trimestre con un calo record dell'11,4 per cento del Pil su anno, il 2,5 per cento rispetto al periodo gennaio-marzo. Pur se inferiore alle attese, si tratta del calo più intenso da quando l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) ha iniziato a calcolare il Pil trimestrale, nel 1996. (Res)