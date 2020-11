Moldova: Commissione elettorale, prossimo presidente sarà eletto al ballottaggio il 15 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo presidente moldavo sarà eletto in seguito al ballottaggio che si terrà il prossimo 15 novembre. È quanto riferito dalla Commissione elettorale centrale (Cec) dopo aver conteggiato il 75 per cento dei voti delle presidenziali tenutesi oggi. Al momento il capo dello Stato uscente, Igor Dodon, è in testa ai consensi con il 36,27 per cento, mentre la leader del Partito azione è solidarietà (Pas) ed ex premier Maia Sandu si attesta al 31,03 per cento delle preferenze. Entrambi sono molti lontani dalla soglia del 50 per cento necessaria per essere eletti al primo turno. L’affluenza elettorale al primo turno delle presidenziali è stata del 42,7 per cento. (Rob)