Business news: Argentina, la Camera approva in prima lettura la Legge di Bilancio 2021

- La camera dei Deputati dell'Argentina ha approvato in prima lettura la Legge di Bilancio 2021. La coalizione di governo (Frente de Todos), nonostante l'astensione annunciata dal principale schieramento oppositore (Cambiemos), ha fatto valere la maggioranza di cui dispone contando con l'appoggio anche di alcuni gruppi parlamentari di centro e di parte della stessa opposizione. Il progetto, elaborato dal ministro dell'Economia Martin Guzman, prevede una crescita del pil del 5 per cento, un deficit del 4,5 per cento, inflazione al 29 per cento e investimenti pubblici pari al 2,2 per cento del pil. Il 65 per cento delle partite di bilancio verrà destinato inoltre a spese sociali. Si è trattato della prima seduta dall'inizio della pandemia del nuovo coronavirus con un'alta presenza di parlamentari in aula, situazione che ha obbligato ad adattare il palazzo del congresso alle norme di distanziamento sociale in vigore. Si è trattato ad ogni modo di una seduta specialmente lunga, con interventi della maggior parte dei deputati, iniziata alle 13 di mercoledì e conclusa all'alba di oggi (ora locale). (Res)