Business news: Paraguay, presidente Abdo nomina Oscar Llamosas come nuovo ministro delle Finanze

- Il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, ha nominato l'economista Oscar Llamosas come nuovo ministro delle Finanze nel quadro di un più ampio rimpasto di governo che ha riguardato nei giorni scorsi anche il ministero degli Esteri e che potrebbe portare a futuri avvicendamenti anche a capo dei ministeri degli Interni, dell'Industria e dei Lavori Pubblici. Llamosas, già vice del suo predecessore Ignacio Briones, a sua volta candidato alla vicepresidenza della Banca interamericana per lo sviluppo (Bid), è chiamato a dare "continuità" al piano di riattivazione economica da 2,5 miliardi di dollari annunciato dal governo lo scorso mese di giugno come risposta anticiclica all'impatto sull'economia derivato dalla pandemia del Covid-19. (Res)