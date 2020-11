Covid: Guerini, visita presidente Mattarella a Brescia segno di grande umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Brescia è un segno di grande vicinanza e umanità verso le famiglie che in questi mesi hanno perso i propri cari. Così in una nota il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha commentato la visita a sorpresa del presidente della Repubblica questa mattina presso il cimitero di Castegnato, dove lo scorso 7 settembre i ladri avevano trafugato la croce in memoria dei morti del coronavirus, che in provincia di Brescia sono stati 2.751. "In questo difficile momento per il Paese e nei giorni dedicati al ricordo dei defunti il pensiero non può che essere dedicato a coloro che hanno perso la vita a causa di questa malattia, tra cui tanti cari amici e conoscenti della mia comunità di Lodi - ha affermato Guerini - e nella memoria di tutti i caduti, dobbiamo lavorare per la difesa della salute dei cittadini mettendo da parte egoismi e personalismi - come ha sottolineato il Presidente Mattarella - e impegnarci per la ripresa del Paese e rispondere ai bisogni di lavoratori e famiglie''. Il ministro ha aggiunto: “La presenza degli uomini e donne con le stellette, così come lo è da anni nelle missioni internazionali, nei terremoti e nelle diverse emergenze, vuole anche dare anche un messaggio di vicinanza, speranza e fiducia ai cittadini, in un momento di paura e smarrimento, per ribadire che lo Stato c'è e che, tutti insieme, usciremo da questa emergenza".(Res)