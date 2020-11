Moldova: candidato presidenziale Nastase, organizzazione carente del voto all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato alla presidenza della Moldova della Piattaforma Dignità e verità, Andrei Nastase, ha chiesto le dimissioni del ministro degli Esteri, Oleg Tulea, e del presidente della Commissione elettorale centrale (Cec), Dorin Chimila, a causa dell’organizzazione scadente del voto all’estero. Oggi i moldavi si sono recati alle urne per eleggere il loro nuovo capo dello Stato. Nastase ha detto di considerare la gestione del voto all’estero “del tutto inadeguata e altamente politicizzata, la mancanza di seggi elettorali in Europa occidentale ha portato al loro sovraffollamento e a seri ostacoli al diritto costituzionale di voto per una parte significativa dei nostri cittadini all’estero. Chiediamo le dimissioni del ministro degli Affari esteri e del presidente della Commissione elettorale centrale a causa dell'organizzazione carente del processo elettorale", ha detto Nastase. Secondo il candidato alla presidenza, in molti seggi elettorali in Europa diverse persone sono ancora in fila e rischiano di non riuscire a votare entro i termini previsti. (Rob)