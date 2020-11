Cultura: ex ministro egiziano Zahi Hawass elogia cooperazione con Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il famoso archeologo egiziano Zahi Hawass, ex ministro delle antichità, ha elogiato la cooperazione tra Italia ed Egitto nel campo archeologico. "C'è una grande e importante collaborazione tra Italia ed Egitto dai restauri nel sito Fayoum e in molte altri siti del Paese. Abbiamo anche un’ampia cooperazione nel campo degli scavi con 15 importanti missioni archeologiche che lavorano in Egitto", ha dichiarato Hawass in un’intervista ad "Agenzia Nova" a margine di un evento organizzato per sponsorizzare l’esposizione "Art D'Égypte" presso il 9 Pyramids Restaurant il primo ristorante aperto sull'altopiano su cui sorgono le piramidi di Giza. All’evento hanno partecipato 50 artisti da tutto il mondo compresa l'Italia. "l’evento Art D'Égypte è un messaggio importante al mondo intero che l'Egitto è sicuro e si può visitare", ha sottolineato Hawass, aggiungendo: “Abbiamo bisogno di turisti e credo davvero che non si possa smettere di viaggiare a causa del coronavirus”.(Cae)