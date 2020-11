Algeria: chiusi seggi elettorali per referendum costituzionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'applicazione di questi emendamenti costituzionali, se approvati dal popolo, richiedono l'adattamento di un certo numero di leggi alla nuova fase di riforma globale dello Stato e delle sue istituzioni", ha detto Tebboune, spiegando che "il numero di casi di corruzione finiti in tribunale (dalla caduta del presidente Bouteflika) ha rivelato il livello di degrado morale e l'entità della corruzione che hanno intaccato le istituzioni e la ricchezza della nazione”. Il capo dello Stato ha sottolineato altresì "la gravità della crisi di fiducia esistente tra il leader e il popolo", considerando che "la fine di questa crisi è un prerequisito per la costruzione di una nuova Algeria, in cui nessuno sarà protetto dalla sua immunità e dalla sua influenza". Da parte sua, il premier Abdelaziz Djerad ha ulteriormente precisato che il progetto di emendamento alla Costituzione rappresenta “la riconciliazione dell'Algeria con se stessa e la sua storia”, e il ritorno del Paese “sulla retta via” dopo “le deviazioni degli ultimi anni”. Per il capo di stato maggiore dell'Esercito, Said Chengriha, è prioritario che il Paese definisca le sue priorità, compresa una nuova Costituzione, per porre fine alle "cospirazioni" straniere. (segue) (Ala)