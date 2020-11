Moldova: candidata presidenziale Sandu, diversi tentativi di brogli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono stati diversi tentativi di brogli nel corso delle elezioni presidenziali moldave tenutesi oggi. Lo ha detto in una dichiarazione la leader del Partito azione è solidarietà (Pas) ed ex premier Maia Sandu. "Quattro mila persone sono state mobilitate per monitorare il processo di conteggio dei voti per garantire il voto di tutti. Ci sono stati anche diversi tentativi di frode, trasporto organizzato degli elettori, remunerazione finanziaria o voto di scambio, oltre ad alcune persone che alla fine non sono arrivate al seggio dove erano registrate. Segnaleremo tutte le violazioni che abbiamo registrato e chiederemo che vengano prese misure per punire i colpevoli", ha detto la leader del Pas che secondo i primi exit poll si è classificata al secondo posto, dietro il capo dello Stato uscente Igor Dodon, con il 34,6 per cento delle preferenze. (Rob)