Business news: Messico, ad agosto attività economica mensile cresce molto meno che a luglio e giugno

- Ad agosto l'attività economica del Messico è cresciuta dell'1,1 per cento su mese, una ripresa significativamente minore rispetto a quella registrata nei mesi immediatamente precedenti. Secondo le cifre dell'istituto nazionale di statistica (Inegi), alla fine di giugno, mese d'avvio del percorso verso la "nuova normalità" dopo le chiusure imposte dal nuovo coronavirus, l'attività mensile (Igae, una sorta di misuratore del pil su base mensile e non trimestrale), era cresciuta dell'8,9 per cento, mentre a luglio, la crescita era stata del 5,7 per cento. I dati di agosto risentono in primo luogo della contrazione sofferta dal settore primario, -5, per cento su mese, non compensato dalla prestazione positiva del manifatturiero (+3,3 per cento) e dalla leggera miglioria nel settore dei servizi (+0,4 per cento). Le cifre dimostrano inoltre che il paese nordamericano è ancora lontano dai livelli di sviluppo precedenti alla crisi pandemica. Su anno, l'attività economica è calata dell'8,5 per cento, con una crescita del settore primario pari al 5,9 per cento ma un crollo del secondario e del terziario, rispettivamente, del 9,3 e dell'8,4 per cento. (Res)