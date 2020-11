Moldova: presidenziali, Dodon ottiene il 36 per cento dei voti, Sandu al secondo posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato uscente, Igor Dodon, ha ottenuto il 36,07 per cento dei voti alle elezioni presidenziali moldave tenutesi oggi. È quanto riferisce il la Commissione elettorale centrale (Cec) dopo aver scrutinato il 52 per cento delle schede elettorali. Al secondo la leader del Partito azione è solidarietà (Pas) ed ex premier Maia Sandu al 30,64 per cento delle preferenze. Con questi risultati sarebbe inevitabile il secondo turno che si terrà fra due settimane. (Rob)