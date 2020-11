Business news: Italia-Brasile, ambasciata promuove incontro tra Petrobras e aziende italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Brasilia organizza un incontro in videoconferenza gratuito tra i vertici della società petrolifera statale brasiliana Petrobras e aziende italiane interessate per illustrare le opportunità di sviluppo nel paese sudamericano. Lo riferisce il sito web dell'Assolombarda. La conferenza, che si terrà l'11 novembre alle ore 15.00 (italiane), ha l'obiettivo di far conoscere alle imprese italiane le opportunità di affari con Petrobras, società che prevede nel suo piano industriale investimenti per l'esplorazione, l'estrazione, la raffinazione, il trasporto e la commercializzazione di petrolio e di gas naturale. (Res)