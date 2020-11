Business news: Argentina, crisi finanziaria, Kirchner rivolge appello per combattere economia "bi-monetaria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Argentina (2007-2015) ed attuale vice presidente, Cristina Kirchne, ha rivolto un appello "a tutte le forze politiche, economiche, mediatiche e sociali" per un accordo che abbia come obiettivo risolvere quello che ha definito come il principale problema che attraversa attualmente il paese, ovvero quello di avere nella pratica una economia "bi-monetaria", dove il dollaro rappresenta il principale strumento di rifugio e risparmio contro l'inflazione. "L'economia bi-monetaria è senza dubbio il più grave dei problemi che affronta il nostro paese ed è impossibile risolverlo senza un accordo che includa l'insieme delle forze politiche, economiche e sociali della Repubblica", ha scritto Kirchner in una lettera pubblicata in occasione della ricorrenza dei dieci anni dalla morte di suo marito, l'ex presidente Nestor Kirchner (2003-2007). (Res)