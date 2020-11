Business news: Venezuela, confederazione commercianti, entro l'anno 40mila chiusura per covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra la fine del 2020 saranno circa 40 mila gli esercizi commerciali costretti a chiudere definitivamente per le conseguenze della crisi economica legata alla diffusione del nuovo coronavirus. È la stima fatta dalla Consecomercio, sigla che rappresenta gli operatori del settore privato. In un'intervista concessa ai media regionali, il presidente di Consecomercio, Felipe Capozzolo, ha avvertito che circa il 90 per cento delle imprese venezuelane si trovano in difficoltà a farsi carico delle spese di gestione, il pagamento degli stipendi e l'acquisto delle merci. Capozzolo ha parlato del fenomeno "comune" di negozi che abbassano definitivamente le serrande, di altri che cambiano settore o attività professionale, citando il caso di esercizi che sono passati dalla vendita di abbigliamento a quella di generi alimentari o altri di prima necessità. Secondo il responsabile di Consecomercio, i consumi sono caduti quest'anno del 70 per cento, con calo del 30 per cento sull'attività commerciale e un tasso di disoccupazione settoriale arrivato a superare il 30 per cento. (Res)