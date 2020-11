Bolivia: annullato mandato d’arresto per ex ministro Juan Ramon Quintana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice Claudia Castro, capo del Terzo tribunale per la lotta alla corruzione e alla violenza contro le donne di La Paz, in Bolivia, ha annullato ieri il mandato d’arresto contro l’ex ministro della Presidenza Juan Ramon Quintana, in servizio durante l’amministrazione di Evo Morales. Lo ha riferito l’emittente televisiva “Cadena A”. Il mandato era stato emesso per reati di finanziamento del terrorismo e istigazione a delinquere, in seguito alle denunce penali presentate dal governo ad interim di Jeanine Anez nei confronti di Morales e di Quintana. Per sfuggire all’arresto, Quintana si è rifugiato nella residenza diplomatica dell’ambasciata del Messico nel novembre del 2019 sostenendo di essere un perseguitato politico. La protezione accordata a Quintana è stata motivo di tensione tra la Bolivia e il Messico, paese che all’inizio della crisi boliviana ha anche accolto Morales, prima che chiedesse asilo all’Argentina. (Brb)