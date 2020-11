Slovenia: Covid, 1.342 nuovi casi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati 1.342 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Slovenia nelle ultime 24 ore. Lo riferisce l'agenzia di stampa slovena "Sta", ricordando come le morti riconducibili al Covid-19 nell'ultimo giorno siano state 25, portando il totale complessivo nel paese a 363 dall'inizio della pandemia. Il numero di casi di contagio giornaliero segue una dinamica discendente, con un tasso di positività del 28 per cento rispetto ai 4.807 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.(Seb)