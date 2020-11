Roma: si impicca dal cavalcavia, soccorso un 53enne dalla Polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo si è impiccato sul cavalcavia di via Trionfale, all'incontro con via Casal del Marmo, a Roma. Si tratta di un uomo italiano di 53 anni. Ancora ignote le cause del gesto e le condizioni dell'uomo che è stato trovato intorno alle 17 da una agente della Polizia locale, libera dal servizio. La poliziotta è entrata in azione e con l'aiuto di altre persone è riuscita a soccorrere il 53enne. Sul posto, sono arrivate le pattuglie del gruppo Montemario, oltre che il personale medico che ha provato a rianimare l'uomo e poi lo ha condotto all'ospedale Gemelli. Le indagini ora sono a carico della Polizia di Stato. (Rer)