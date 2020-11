Georgia: premier Gakharia in autoisolamento, suo collaboratore positivo al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier georgiano, Giorgi Gakharia, ha annunciato di essersi messo in autoisolamento dopo che è stato confermato che un membro del suo staff è risultato positivo al Covid-19. E' quanto riferito dall'ufficio stampa del primo ministro. "Sfortunatamente devo lavorare in remoto poiché un mio collaboratore, con cui ieri ho avuto una lunga comunicazione, ha confermato di aver contratto il coronavirus. Pertanto mi sono sottoposto alla misura di autoisolamento e continuerò a lavorare in questa modalità", si legge il comunicato. (Rum)