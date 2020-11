Milano: M5s, diritto al lavoro agile dei dipendenti comunali sia subito effettivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sala, proteggi i dipendenti". È l'appello del gruppo del Movimento 5 stelle al Consiglio comunale di Milano. "Purtroppo nella nostra città - da chi pretenderebbe di riunire il Consiglio in presenza a chi omette cautele fondamentali verso i lavoratori - pare evidente come la politica di centrosinistra e centrodestra non sia in grado di affrontare seriamente la pandemia", osservano in una nota i pentastellati. "Ci auguriamo, comunque, che l'amministrazione Sala faccia ammenda assicurando subito l'effettività del diritto al lavoro agile dei dipendenti comunali, mettendo in campo ogni ulteriore tutela che si renda necessaria nei prossimi giorni. Il lavoro agile diminuisce l'affollamento sui mezzi pubblici ed evita assembramenti, una scelta non più prorogabile", concludono i consiglieri del Movimento 5 stelle. (com)