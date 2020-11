Iran: imposte restrizioni ai viaggi da e per le città più colpite dalla pandemia di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha imposto restrizioni ai viaggi da e per le città più colpite dalla pandemia di Covid-19 dopo che tra il 31 ottobre e il primo novembre il Paese ha registrato 434 morti e oltre 7mila contagi. Secondo quanto riportano i media nazionale, le restrizioni di viaggio saranno in vigore a partire da domani alle 12 (ora locale) fino al sei novembre. Ai residenti delle città interessate sarà vietato uscire e ai non residenti sarà vietato l'ingresso. Verranno controllate le targhe dei veicoli, ma non si applicano restrizioni ai trasporti pubblici. Il provvedimento riguarda i capoluoghi di 25 province classificate come zona "rossa" - il colore che rappresenta le località più a rischio secondo la scala adottata - tra cui Teheran, dove vivono 8 milioni di persone. In caso di mancato rispetto del provvedimento, gli abitanti rischiano una multa di 5 milioni di rial (15 euro). Ieri in queste città erano già state imposte nuove restrizioni che hanno portato alla chiusura di alcuni spazi pubblici e attività commerciali. Il Paese ha registrato 434 morti da Covid-19 e 7.719 contagi in 24 ore, ha dichiarato oggi la portavoce del ministero della Salute Sima Sadat Lari, portando il bilancio totale dell'epidemia in Iran a 620.491 casi tra cui 35.298 decessi dall'inizio della pandemia. (Cae)