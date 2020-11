Georgia: elezioni parlamentari, Sogno georgiano si attesta al 48,15 per cento a fine spoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di governo Sogno georgiano ha ufficialmente vinto le elezioni parlamentari tenutesi ieri nel paese caucasico, con il 48,15 per cento dei voti. Lo ha reso noto la Commissione elettorale centrale del paese, dopo il conteggio finale delle schede. L'alleanza di opposizione Forza nell'unità, al cui interno figura anche il Movimento nazionale unito, si ferma invece al 27,14 per cento. Sogno georgiano potrà ora formare un governo monocolore, in base alla legge elettorale di Tbilisi. (Rum)