Bielorussia: Centro Viasna, arrestate 205 persone nelle proteste odierne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 205 le persone che sono state arrestate oggi durante le proteste svoltesi in Bielorussia. È quanto riferisce il Centro per i diritti umani Viasna, un’ente non riconosciuta dalle autorità di Minsk. Il sito web di Viasna pubblica un elenco dei nomi dei detenuti che viene costantemente integrato e aggiornato. Al momento ne figurano 205, di cui la maggior parte risultano essere state arrestate a Minsk. Il corteo odierno nella capitale bielorussa è transitato, come oramai da abitudine, su Viale dell’Indipendenza e i primi arresti sono avvenuti nei pressi della stazione della metropolitana Moskovskaya, a seguito della quale si sono formate diverse colonne di manifestanti, che hanno continuato a spostarsi nella zona nord-est della città. Secondo testimoni oculari e organi di stampa locali, le forze di sicurezza hanno effettuato degli arresti e hanno cercato di disperdere le colonne su Viale dell'Indipendenza e alcune strade adiacenti. Nonostante gli arresti diverse migliaia di persone sono riuscite a raggiungere la foresta di Kurapaty, un’area boschiva nella periferia di Minsk dove centinaia di persone vennero giustiziate fra il 1937 e il 1941 durante la Grande purga dalla polizia segreta sovietica, per deporre corone di fiori e candele. (Rum)