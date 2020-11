© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 2 novembre, nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli poco nuvolosi al pomeriggio. Tornano le nubi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3841m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: giornata stabile sul nordovest, con Sole prevalente su Alpi. In pianura piemontese nebbie tra notte e mattino ma in diradamento diurno, mentre in Liguria insiste una diffusa nuvolosità associata anche a qualche locale pioviggine. Temperature stabili e miti, ventilazione debole. (Rpi)