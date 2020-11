Covid: assessore Personale Roma, Boccia sposa linea Raggi su hotel, ora Regione Lazio agisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Personale di Roma, Antonio De Santis, commenta quanto affermato stamattina dal ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, in merito alla possibilità di destinare alberghi all'accoglienza di pazienti Covid asintomatici. "Siamo lieti che anche il ministro Boccia sia sulla nostra stessa lunghezza d'onda e che abbia sposato la linea di Virginia Raggi riguardo l'ipotesi di organizzare in modo articolato la rete di alberghi da trasformare in Covid hotel per accogliere positivi asintomatici che non possono restare in casa - afferma De Santis in una nota -. Ci auguriamo quindi che vengano messi a sistema i contributi di tutti i livelli istituzionali e che la Regione Lazio renda questa proposta una misura strutturale e non più un intervento sporadico come è stato sino a oggi". (Com)