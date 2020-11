Polonia: Cgil Roma e Lazio, vicini a donne in protesta pro-aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo solidarietà e vicinanza alle donne e, in generale, al popolo polacco per la mobilitazione sociale che in questi giorni, ma in particolare nelle ultime ore, ha portato migliaia di persone nelle piazze per esprimere contrarietà alla riforma che vieta alle donne di interrompere una gravidanza non desiderata". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "Una riforma oscurantista - conclude la nota - che ancora una volta tenta di prevaricare la volontà delle donne, rischiando di esasperare gli equilibri sociali della Polonia. Sosteniamo le donne e gli uomini polacchi in questa battaglia di civiltà". (Com)