Germania-Usa: ministero Esteri Maas, dopo presidenziali cercheremo "nuovo accordo" diplomatico

- La Germania cercherà un "nuovo accordo" diplomatico con gli Stati Uniti dopo le elezioni presidenziali Usa. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas in un'intervista al quotidiano "Tagesspiegel am Sonntag". Il multilateralismo, non il nazionalismo, è necessario nelle relazioni transatlantiche, ha aggiunto il capo della diplomazia di Berlino. Le autorità tedesche si muoveranno in direzione di una nuova linea nelle relazioni bilaterali a prescindere da chi si insedierà alla Casa Bianca per i prossimi cinque anni. Maas ha aggiunto che sarebbe diplomaticamente "pericoloso se io, come ministro degli Esteri, formulassi i miei desideri personali per i risultati delle elezioni in altri paesi".(Geb)