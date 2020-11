Serbia-Montenegro: presidente Vucic visita "Casa serba" a Podgorica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha visitato oggi la "Casa serba" a Podgorica, mentre si trovava nella capitale del Montenegro per il funerale del metropolita Amfilhije Radovic. Vucic ha promesso di donare mille libri alla biblioteca della "Casa serba", come si legge in un post su Instagram del presidente. "Sono contento di aver visitato la 'Casa serba' e sono lieto che la Serbia abbia investito 3,5 milioni di euro in questa magnifica struttura nel posto più bello di Podgorica. Sono lieto di aver visto parte delle riviste scientifiche che non ho mai avuto la possibilità di vedere prima, oltre a una significativa produzione di stampe", ha scritto Vucic. (Seb)