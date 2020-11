Cina: iniziato oggi il censimento decennale della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via oggi in Cina il settimo censimento nazionale della popolazione. Circa sette milioni di funzionari visiteranno le case dei cittadini per le procedure di registrazione. L’operazione si svolge ogni dieci anni. L’ultima volta, nel 2010, furono contate 1.339.724.852 persone, con un aumento del 5,83 per cento, pari a 73.899.804 persone, in un decennio. Questa edizione, che richiederà due anni di elaborazioni, punta l’attenzione soprattutto sugli effetti dell’allentamento della politica del figlio unico. Stime governative hanno ipotizzato per quest’anno un incremento demografico del 5,9 per cento, a 1,42 miliardi di abitanti. A causa dell’epidemia di coronavirus, i residenti saranno incoraggiati a utilizzare terminali mobili come i telefoni cellulari per dichiarare informazioni personali e familiari. Il censimento raccoglierà dati tra cui nome, condice identificativo, sesso, stato civile, istruzione, professione e altre informazioni sui cittadini cinesi. (segue) (Cip)