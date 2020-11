Cina: iniziato oggi il censimento decennale della popolazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio nazionale di statistica, che sovrintende al censimento, ha promesso a maggio che tutti i dati personali raccolti durante il processo saranno mantenuti strettamente riservati e che non saranno utilizzati per alcun altro scopo. A settembre, il vicecapo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (Ndrc), Ning Jizhe, nell’annunciare l’avvio dell’iniziativa, ha spiegato che “un buon censimento può fornire un quadro completo delle dimensioni, della struttura e della distribuzione della popolazione e dell'andamento del cambiamento demografico, fornendo supporto per la mappatura delle strategie di sviluppo nazionali”. A metà ottobre il governo ha presentato un progetto di legge sulla protezione dei dati personali. (Cip)