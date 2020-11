Covid: Di Maio, Mattarella con pacatezza trasmette sani valori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante questa pandemia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sempre dimostrato che con pacatezza e piccoli gesti è possibile trasmettere sani valori e veicolare importanti messaggi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio sul suo profilo Facebook. “La sua visita di oggi al cimitero di Castegnato, vicino Brescia, dove a settembre dei ladri avevano trafugato la lapide in memoria dei morti del covid, è un gesto di grande umanità”, ha dichiarato Di Maio. “In Italia dall’inizio della pandemia hanno perso la vita quasi 39mila italiani. Troppi. In queste ore il governo sta lavorando per fermare l’aumento dei contagi. Bisogna fare il massimo per tutelare la salute e quindi la vita dei nostri concittadini. Chi sottovaluta il virus o nega la sua esistenza si guardi attorno, guardi cosa sta accadendo anche negli altri Paesi europei, molti dei quali nuovamente in lockdown. Serve rispetto e serietà da parte di tutti”, ha dichiarato il ministro degli Esteri.(Res)