Serbia-Kosovo: delegazione serba, questione Associazione comuni sollevata in tappa tecnica

- La delegazione della Serbia per il dialogo tecnico fra Belgrado e Pristina ha sollevato oggi, in un incontro a Bruxelles, la questione della formazione dell'Associazione di comuni serbi in Kosovo. Lo ha detto il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, secondo quanto riporta la stampa locale. Petkovic ha precisato che la riunione a Bruxelles è iniziato con questo tema. "Tutti devono sapere che non possiamo progredire senza la formazione dell'Associazione", ha detto Petkovic ai giornalisti a Bruxelles. Alla domanda sulla possibile data di una prossima tappa del dialogo a livello politico, Petkovic ha osservato che "dipende da Bruxelles". "Quando si terrà il prossimo incontro e a quale livello dipenderà dall'Ue, la quale sta conducendo il dialogo e che inviterà le due parti a proseguire i colloqui", ha detto il direttore dell'Ufficio governativo serbo. (segue) (Seb)