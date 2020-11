Spagna: arrestate 50 persone in varie città dopo proteste contro le misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 50 persone sono state arrestate in varie città della Spagna durante le rivolte notturne di ieri sera per protestare contro le severe misure restrittive imposte dalle autorità a causa della pandemia di Covid-19. Lo hanno reso noto le autorità di pubblica sicurezza spagnole. Scontri con la polizia hanno avuto luogo a Madrid, Logrono, Bilbao, Santander, Malaga e in altre città. A Madrid, i manifestanti hanno cercato di bloccare una delle strade centrali, incendiando i contenitori dei rifiuti e costruendo barricate. Secondo le autorità municipali, 30 persone sono state arrestate nella capitale e tre agenti di polizia sono rimasti feriti negli scontri. Altre sei persone sono state arrestate a Logrono e sette agenti di polizia sono rimasti feriti negli scontri. Proteste anti-quarantena si sono svolte anche in diverse città dei Paesi Baschi, tra cui Bilbao, San-Sebastian e Victoria, dove sono state detenute sette persone. Almeno cinque manifestanti sono stati arrestati a Santander. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha definito "inaccettabili" le azioni dei manifestanti, invitando i cittadini a mostrare responsabilità e unità nella lotta contro la pandemia.(Spm)