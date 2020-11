Covid: da Forza Italia in Lombardia mozione per messa in sicurezza popolazione fragile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Lombardia ha preparato una mozione che impegna il presidente della Regione e la giunta "a formulare in conferenza Stato-Regioni una proposta al governo nazionale che preveda un 'programma per la messa in sicurezza delle persone fragili'". Le richieste, in particolare, sono di individuare "target delle fragilità", per "garantire protezione e tutela sanitaria" e allo stesso tempo "scongiurare ulteriori danni economici e sociali derivanti da misure non sufficientemente funzionali al contrasto della diffusione del Covid-19". La proposta da avanzare in conferenza Stato-Regioni deve prevedere poi "la definizione di un piano di azioni funzionale a contrastare il rischio di contagio a sostegno delle persone fragili che necessitano di supporto nelle necessità quotidiane", oltre a "misure per l’impatto sociale ed economico che scaturiranno da tale provvedimento". “Per evitare il peggio dobbiamo impegnarci a tutelare anziani, malati cronici e tutte le categorie fragili, per le quali contrarre il Covid costituirebbe un rischio grave”, spiega in una nota Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. (segue) (Rem)