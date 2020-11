Usa: Trump accomuna la Germania a Cina e Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accomunato la Germania a Cina e Iran come paesi che auspicherebbero una sua sconfitta alle elezioni presidenziali, in programma negli Usa il 3 novembre prossimo. Durante un comizio a Reading in Pennsylvania, Trump ha dichiarato: “La Cina vuole sbarazzarsi di me, l'Iran vuole sbarazzarsi di me, la Germania vuole sbarazzarsi di me”. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, le dichiarazioni del titolare della Casa Bianca si inseriscono nel netto deterioramento subito dai rapporti tra Stati Uniti e Germania con l'avvento dell'amministrazione Trump. Durante un comizio a Newton in Pennsylvania, il presidente degli Stati Uniti ha poi criticato la gestione della pandemia di coronavirus da parte di diversi paesi europei, tra cui l'Italia. (segue) (Geb)