Usa: Trump accomuna la Germania a Cina e Iran (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Trump, il drastico aumento dei contagi da Sars-Cov2 ha dimostrato che “i blocchi draconiani non stanno fermando il virus”. Come nota “Der Spiegel”, senza fornire alcun dato a sostegno delle proprie affermazioni, Trump ha evidenziato che la mortalità del Covid-19 è significativamente inferiore rispetto all'Europa. In particolare, il presidente degli Usa ha dichiarato che, nel contrasto alla pandemia, “tutti pensavano che la Germania stesse andando bene, bene, bene, bene, ma non stanno andando bene. Per Trump, agli Usa, invece, “sta andando bene” nella lotta contro il coronavirus. “Semplicemente, non riceviamo alcun riconoscimento per questo”, ha infine sottolineato il titolare della Casa Bianca. (Geb)