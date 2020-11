Covid: Gualtieri, sistema paese ha dimostrato di reggere agli shock

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rimbalzo economico del terzo trimestre significa che il sistema paese ha dimostrato di reggere uno shock molto forte come quello della prima fase della pandemia. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri a "Mezz'Ora in Più" su Rai 3. "L'Italia è in grado di ripartire con forza. Con le misure giuste, l'economia italiana è in grado di ripartire con forza. Abbiamo la straordinaria opportunità delle risorse del Recovery plan, grazie alle quali possiamo uscire meglio di prima", aggiunge il ministro. (Rin)