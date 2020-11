© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro una settimana il testo della finanziaria arriverà in parlamento. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri a "Mezz'Ora" in Più su Rai 3. "Stiamo finalizzando il testo della finanziaria da mandare in parlamento", ha aggiunto il ministro. (Rin)