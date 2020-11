Emirati: gabinetto governo taglia bilancio federale per il 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio federale rappresenta solo una frazione della spesa statale consolidata negli Emirati Arabi Uniti poiché anche singoli emirati come Abu Dhabi e Dubai hanno i propri budget. La prevista riduzione della spesa giunge nel pieno di una contrazione economica nella regione del Consiglio di cooperazione del Golfo, colpita dalla pandemia di coronavirus, prezzi del petrolio più bassi e tagli alla produzione di greggio. L'Arabia Saudita, la più grande economia della regione, ha dichiarato a settembre che prevede di tagliare la spesa di circa il 7 per cento l'anno prossimo. Il Fondo monetario internazionale prevede che l'economia degli Emirati Arabi Uniti si ridurrà del 6,6 per cento quest'anno e tornerà a una crescita modesta dell'1,3 per cento nel 2021. L’Fmi ha stimato un disavanzo degli Emirati, - compresi i conti consolidati del governo federale e degli Emirati di Abu Dhabi, Dubai e Sharjah - al 9,9 per cento del Pil nel 2020, rispetto allo 0,8 per cento del deficit registrato nel 2019. (Res)