- Il governo nasce da partiti diversi che non pensavano di governare insieme, ma ha fatto molto bene. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri a "Mezz'Ora in Più" su Rai 3. "E' giusto che si faccia un tavolo della maggioranza per lavorare ancora meglio", ha aggiunto il ministro. (Rin)