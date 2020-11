Usa: Fauci mette in guardia su epidemia, Casa Bianca critica dichiarazioni a due giorni da voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione epidemiologica degli Stati Uniti “non è buona” e le condizioni stagionali non sono favorevoli. Lo ha detto Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale allergie e malattie infettive (Niaid) e membro della task force della Casa Bianca sull’emergenza coronavirus, in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano “The Washington Post”. “Tutte le stelle sono allineate nel posto sbagliato durante la stagione autunnale e invernale, con le persone che si riuniscono a casa al chiuso. Non si potrebbe essere posizionati peggio”, ha spiegato l’immunologo. Il consulente dell’amministrazione Trump ha riferito anche che il gruppo di lavoro si riunisce meno frequentemente e che adesso “l’aspetto di salute pubblica della task force è fortemente diminuito”. Lo specialista ha precisato che lui e la coordinatrice del gruppo, Deborah Birx, non hanno colloqui regolari col presidente, Donald Trump, e che lui personalmente non ne ha dall’inizio di ottobre. Inoltre, ha ammesso di avere “problemi” con Scott Atlas, neuroradiologo e consigliere di Trump, che sostiene la tesi dell’immunità di gregge attraverso la diffusione del virus tra i giovani sani. (segue) (Nys)