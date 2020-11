Usa: Fauci mette in guardia su epidemia, Casa Bianca critica dichiarazioni a due giorni da voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, Fauci ha riconosciuto che la campagna elettorale del candidato democratico alla presidenza, Joe Biden, “sta prendendo sul serio” l’emergenza di salute pubblica.Judd Deere, portavoce della Casa Bianca, ha criticato le dichiarazioni di Fauci, a pochi giorni dalle elezioni presidenziali, sottolineando che ora i rischi sono molto più bassi rispetto a qualche mese fa e assicurando che il benessere dei cittadini è stato sempre messo al primo posto. “Come membro della task force, il dottor Fauci ha il dovere di esprimere preoccupazioni o spingere per un cambiamento di strategia, ma non ha fatto ciò mentre ha scelto di criticare il presidente sui media e di rendere note le sue inclinazioni politiche esprimendo apprezzamento per l’avversario del presidente”. Secondo i dati aggiornati oggi dalla Johns Hopkins University, gli Stati Uniti hanno raggiunto 9.126.637 casi, dopo 79 mila nuovi casi di contagio in 24 ore, e e 230.556 decessi. (Nys)