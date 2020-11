Covid: Boccia, parole Mattarella faro per unità istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che da Brescia ci invita a lavorare nell'interesse esclusivo del Paese è il faro che continua a guidare il lavoro che Governo, Regioni, Comuni e Province stanno portando avanti anche in questa seconda ondata che ha toccato tutta Europa; è il faro per l'unità istituzionale. Ringrazio presidenti e sindaci per la costruttiva disponibilità a collaborare andando anche oltre le proprie opinioni politiche; andiamo avanti unitariamente. Così si dà un senso pieno e compiuto alla parola Istituzione. Il lavoro di confronto sul prossimo Dpcm proseguirà nelle prossime ore con il ministro Speranza per trovare al più presto le misure più opportune per mettere sempre più in sicurezza l'Italia". Lo scrive su Facebook il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. (Rin)